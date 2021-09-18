Şafak vakti saldırdı

2018 yılında avukat Burak Mengü'den boşanan Şafak Pekdemir, gönlünü 'Yasak Elma' dizisinde kamera arkasında olan Oğulcan Eren Akay'a kaptırdı. Bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşayan ikili, önceki akşam Cihangir'de ilk kez görüntülendi. Bir mekânda baş başa akşam yemeği yiyen ikilinin keyfi flaşların patlamasıyla bozuldu. Fotoğraflarının çekilmesine sinirlenen Akay, habercilerin üzerine yürüdü. Hızını alamayan Akay, Magazin D muhabiri Barış Agil'e tekme ve kafa atarak saldırdı. Olanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Şafak Pakdemir araya girerek gazetecilerden özür diledi. Muhabir ise darp raporu alıp karakola giderek oyuncunun sevgilisi Oğulcan Eren Akay'dan şikayetçi oldu.

Recep Aslan

