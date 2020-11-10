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10 Kasım 2020 Salı 15:58:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 17:17:00

Şafak Sezer eşi Esra Sezer ile gezmelerde

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Oyuncu Şafak Sezer, eşi Esra Sezer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Magazin basınına eşiyle birlikte çok sık görüntü vermeyen Şafak Sezer, "Hanımla birlikte gezmeye çıktık. Havada güneşli olunca biraz dolaşalım istedik" açıklamasında bulundu.

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