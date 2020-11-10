10 Kasım 2020 Salı 15:58:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 17:17:00
Şafak Sezer eşi Esra Sezer ile gezmelerde
Oyuncu Şafak Sezer, eşi Esra Sezer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Magazin basınına eşiyle birlikte çok sık görüntü vermeyen Şafak Sezer, "Hanımla birlikte gezmeye çıktık. Havada güneşli olunca biraz dolaşalım istedik" açıklamasında bulundu.
- Aileler Yarışıyor Ufuk Özkan sunumuyla her gün saat 21.00'de 360'ta
- Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı
- Özge Özpirinçci'ye kış gelmedi
- Bendeniz: Eserinin adı Haşmet
- Şener Şen'den üzücü haber! Hastaneye kaldırıldı
- Pınar Altuğ'dan acil kaçış...