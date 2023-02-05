Şafak çaldı, Tatlıses'le Mardini söyledi

Sanatçı İbrahim Tatlıses Günay Restoran'da sahne aldı. Konserine özel olarak hazırlanan Tatlıses, repertuvarıyla dinleyicilerini kendisine hayran bıraktı. Tatlıses, dünden bugüne kadar olan eserlerinin yanı sıra Neşet Ertaş gibi isimlerin türkülerini seslendirdi. Tatlıses'i izleyenler arasında Şafak Sezer, Berdan Mardini ve Ceylan vardı. Sahneye çıkan Sezer def çalarken, Tatlıses ve Mardini birlikte düet yaptı.