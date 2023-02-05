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05 Şubat 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 14:30:00

Şafak çaldı, Tatlıses'le Mardini söyledi

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İbrahim Tatlıses Günay Restoran'da sahne aldı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses Günay Restoran'da sahne aldı. Konserine özel olarak hazırlanan Tatlıses, repertuvarıyla dinleyicilerini kendisine hayran bıraktı. Tatlıses, dünden bugüne kadar olan eserlerinin yanı sıra Neşet Ertaş gibi isimlerin türkülerini seslendirdi. Tatlıses'i izleyenler arasında Şafak Sezer, Berdan Mardini ve Ceylan vardı. Sahneye çıkan Sezer def çalarken, Tatlıses ve Mardini birlikte düet yaptı.

Etiketler : ibrahim tatlıses sanatçı sahne
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