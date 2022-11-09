TRT'nin 'Kasaba Doktoru' dizinin başrolünde yer alan oyuncu Ozan Akbaba, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Gardırop dergisine konuşan Akbaba, "Oyunculukta hayal ettiğim bir yer yok. Çünkü hayalimin sınırları yok" dedi. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Akbaba, hayatı bakış açısında usta oyuncu Sadri Alışık'ı örnek aldığını söyledi. Oyuncu, "Hayatı espriyle karışık Sadri Alışık modelinde yaşıyorum. En ciddi durumlarda dahi mutlu olacak, hayata tutunacak bir dal bulmaya çalışıyorum" dedi.