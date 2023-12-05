Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Bir süredir ekranlara ara veren YouTube'da program yapan Eser Yenenler TV'ye döneceğini açıkladı. Komedyen önceki akşam eşi Berfu Yenenler'le birlikte bir davete katıldı. Şık tarzlarıyla dikkat çeken Yenenler çifti, "Biz modayı takip etmiyoruz danıştığımız insanlar var" dedi. TV8'de eşiyle beraber yarışma programı sunacaklarını açıklayan Eser Yenenler, "Güzel bir yarışma programıyla ekranda olacağız. Eşimle beraber sunacağız. Artık eşim dışında kimseyi iş hayatımda istemiyorum. Sadece eşimle iş yapmak istiyorum" dedi.