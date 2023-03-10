Sadece benim başıma gelir!

Berrak Tüzünataç yıllar önce başından geçen enteresan olay ile yeniden gündeme geldi. Oyuncunun 2018 yılında eğitimine destek verdiği öğrenci, sevgilisi kıskandığı için son bursunu aldıktan sonra Tüzünataç'ı engellemişti. Sosyal medyada yapılan bu paylaşım Tüzünataç'ın da dikkatini çekerken, esprili bir gönderme yaptı. Tüzünataç paylaşımı alıntılayarak altına, "Sadece benim başıma gelebilecek tuhaflıktaki olaylardan bir küple" notunu yazdı.