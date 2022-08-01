Hazar Ergüçlü ile Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı 'Sadece Arkadaşız' dizisinin çekimleri devam ediyor. Bir süre önce çekimleri başlayan dizinin setinden ikilinin ilk pozları da geldi. Yabancı bir dizi olan Love Snack uyarlaması yapım Exxen için çekiliyor. Kısa bir süre önce iki oyuncu sette buluştu. İki oyuncu ortak paylaştıkları evin sahibi olabilmek için doğru eş adayını bulmaya çalışan iki kişiye hayat veriyor.





