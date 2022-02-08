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08 Şubat 2022 Salı 19:00:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 19:00:00

Sadece arkadaşız

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Başrollerinde Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz'dan flört aşamasındayken ayrıldığı konuşulan meslektaşı Tansel Öngel'le ilgili açıklama geldi.

Başrollerinde Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Biran Damla Yılmaz'dan flört aşamasındayken ayrıldığı konuşulan meslektaşı Tansel Öngel'le ilgili açıklama geldi. Yılmaz, Tansel ile sadece arkadaş olduklarını söyleyerek, "Genelde bir erkek ve kız yan yana gelince aşk haberleri yapılıyor. Biz Tansel ile sadece arkadaşız" dedi.

Etiketler : Sadece arkadaşız Eda Ece Şevval Sam
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