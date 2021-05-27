Sadece arkadaşız

Hakkında aşk iddiaları çıktığı işadamı Haldun Demirhisar ile Göcek tatilinde görüntülenen Serenay Sarıkaya, ortada sanıldığı bir birlikteliğin olmadığını söyledi. Tatil dönüşü Etiler'de kameralara yansıyan oyuncu, magazinde ses getiren birliktelik için 'arkadaşız' demekle yetindi. Haberler ilk çıktığında da arkadaş olduklarını söylese de yaptıkları baş başa tatille aşk iddialarını güçlendirirken Serenay Sarıkaya, "Yeni bir şey söylemek istemiyorum daha önce de bu haberleri yalanlamıştım. Görüntülendiğim yer benim evim. Arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum" diyerek son noktayı koydu. Tekrardan bir tatil planı olup olmadığı sorulan Seranay Sarıkaya, "Artık işler hareketleniyor. İşler daha ön planda şu an" açıklamasını yaptı.

Recep ASLAN