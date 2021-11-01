'Sadece' Ajda'ya göreydi

Ajda Pekkan'ın son albüminde 'Sadece' isimli parçaya imza atan oyuncu Sera Tokdemir, "Şarkıyı yazdıktan sonra 'Bu şarkı tam Ajda Hanım'a göre dedim'' açıklamasını yaptı.

Oyuncu kimliğinin yanı sıra besteci kimliğiyle de ön plana çıkan Sera Tokdemir, Ajda Pekkan'ın son albümünde yer alan 'Sadece' parçasına imza attı. Şarkının sözlerini yazan, bestesini ise Serdar Ortaç'la birlikte yapan Tokdemir, şarkının çıkış hikâyesini anlattı. Şarkının beğenilmesinden ötürü çok sevindiğini söyleyen Tokdemir, "Ajda Hanım'dan teklif gelmedi. 2 buçuk sene öncesine dayanan bir olay. Serdar (Ortaç) bana bir müzik atmıştı, ben müziği değiştirdim. Sözleri yoktu, söz yazdım. Serdar'a dedim ki, 'Ajda Pekkan şarkısı çıktı" O da bana Ajda Hanım albümü kapattı dedi. Ama bu şarkı tam Ajda Hanım'a göre dedim. Sonra Ajda Hanım şarkıyı dinliyor ve alma kararı alıyor. Bu şekilde yollarımız kesişti" dedi.