Sade Serenay

Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya, 10 yıldır yüzü olduğu kot markası için objektif karşısına geçti. Sarıkaya, eğlenceli geçen çekimlerde sade makyajıyla dikkat çekerken, birbirinden tarz pozlar verdi. Oyuncu, siyah ve beyazın hakim olduğu monokrom kombinleriyle beğeni topladı.