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25 Mayıs 2023 Perşembe 13:09:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 13:09:00

Sade Serenay

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Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya, 10 yıldır yüzü olduğu kot markası için objektif karşısına geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Serenay Sarıkaya, 10 yıldır yüzü olduğu kot markası için objektif karşısına geçti. Sarıkaya, eğlenceli geçen çekimlerde sade makyajıyla dikkat çekerken, birbirinden tarz pozlar verdi. Oyuncu, siyah ve beyazın hakim olduğu monokrom kombinleriyle beğeni topladı.

Etiketler : Sade Serenay Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
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