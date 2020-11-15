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15 Kasım 2020 Pazar 17:44:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:32:00

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum

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Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini canlandıran Özge Özder, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın doğru maske kullanımıyla ilgili yaptığı paylaşımı yayımlayarak maske takmayanlara sert çıktı.

Oyuncu Özge Özder maske takmayanlara sert çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın doğru maske kullanımıyla ilgili yaptığı paylaşımı yayımlayan Özder, "Artık bir geri zekalıya anlatır gibi anlatılmasından ben utanıyorum. Ama hala anlaşılmaması ve bu uyarıların gerekli olması gerçekliğinden daha çok utanıyorum. Maske takıp bir şey söylemek için indirenler ayrı bir tayfa! Arkadaşlar sizi duyuyoruz. Konuşurken indirmeyin şunu. Telefonu açarken bile maske indirmek. Dibimize girip maske indirerek konuşmaya çalışmak neden!" dedi. Oyuncunun bu sözleri ilgi gördü. 

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