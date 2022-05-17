Sadakatsiz'e veda pozu

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisi ekrana veda ediyor. Medyapım imzalı proje 60. bölümde final yapacak. Yapım ekibi son sahnelerini çekerek dizinin finalini yaptı. Oyuncular son set gününden birlikte çekildikleri hatıra fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.