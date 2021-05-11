Sadakatsiz kadrosunda

En son 'Kadın' dizisinde oynayan Bennu Yıldırımlar, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrol oynadığı 'Sadakatsiz' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Sürpriz bir karakterle seyircisinin karşısına çıkacak olan Bennu Yıldırımlar, senaryo gereği dizideki olaylara heyecanlı bir bakış getirecek.

