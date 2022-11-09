Mehmet Dinçerler ile 6 aylık evliliğini geçtiğimiz eylül ayında sonlandıran "Saçlarımın yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum" diyen Hadise'den bu defa duş paylaşımı geldi. 37 yaşındaki Hadise, kendini İtalya'da lüks bir otelde detoks kampına soktu. Popçu, küvette köpükler içinde ve bornozla verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise'nin gönderisini görenler, "10 günlük saç yıkama günü" ve "Saçlarını yıkadı" yorumlarında bulundu.