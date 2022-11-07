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07 Kasım 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 15:00:00

Saçlarını 10 günde 1 yıkıyor

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Hadise, güzellik sırrını açıkladı. Her gün en az 8 en çok 10 km yürüdüğünü söyleyen Hadise, aynı zamanda dans edip yoga ve pilates yaparak zinde kaldığını belirtti.

Hadise, güzellik sırrını açıkladı. Her gün en az 8 en çok 10 km yürüdüğünü söyleyen Hadise, aynı zamanda dans edip yoga ve pilates yaparak zinde kaldığını belirtti. Şarkıcı, ''Her sabah aç karnına 1 adet hurma yiyorum. Gün içinde badem, fındık fıstık, ceviz ve muz olmazsa olmazım. Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum'' dedi. Hadise saçlarını ise 10 günde bir yıkıyor. Şarkıcı, ''Saçları yıkamak, ardından da fön çekmek çok yıpratıyor. O yüzden de az yıkıyorum" diyor.

Etiketler : Saçlarını 10 günde 1 yıkıyor Hadise güzellik sırrı yoga ve pilates
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