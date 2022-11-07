Saçlarını 10 günde 1 yıkıyor

Hadise, güzellik sırrını açıkladı. Her gün en az 8 en çok 10 km yürüdüğünü söyleyen Hadise, aynı zamanda dans edip yoga ve pilates yaparak zinde kaldığını belirtti. Şarkıcı, ''Her sabah aç karnına 1 adet hurma yiyorum. Gün içinde badem, fındık fıstık, ceviz ve muz olmazsa olmazım. Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum'' dedi. Hadise saçlarını ise 10 günde bir yıkıyor. Şarkıcı, ''Saçları yıkamak, ardından da fön çekmek çok yıpratıyor. O yüzden de az yıkıyorum" diyor.