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Saçlarım çocuklara feda olsun!
10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:00:00

Saçlarım çocuklara feda olsun!

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BAŞROLÜNDE Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı 'Barbaros' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Kayhan Pinç'ten anlamlı hareket.

BAŞROLÜNDE Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı 'Barbaros' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Kayhan Pinç'ten anlamlı hareket. Oyuncu, saçlarını kemoterapi gören kanser hastası çocuklar için bağışladı. Farkındalık yaratmak istediğini dile getiren Pinç, " Dizi projesi için saçımı kestirmem gerekiyordu ve o an dedim ki; saçım çöpe gideceğine hayırlı bir işe vesile olsun" diye konuştu.

Etiketler : Kayhan Pinç Engin Altan Düzyatan Barbaros kemoterapi gören kanser hastası çocuklar
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