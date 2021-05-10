Saçlarım çocuklara feda olsun!
BAŞROLÜNDE Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı 'Barbaros' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Kayhan Pinç'ten anlamlı hareket.
BAŞROLÜNDE Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı 'Barbaros' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Kayhan Pinç'ten anlamlı hareket. Oyuncu, saçlarını kemoterapi gören kanser hastası çocuklar için bağışladı. Farkındalık yaratmak istediğini dile getiren Pinç, " Dizi projesi için saçımı kestirmem gerekiyordu ve o an dedim ki; saçım çöpe gideceğine hayırlı bir işe vesile olsun" diye konuştu.