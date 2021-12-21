Saçları uzamaya başladı

'Menajerimi Ara' dizisi esnasında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi gören oyuncu Canan Ergüder, tedavisini tamamladı. Hastalık sürecinde eşi Kenan Ece başta olmak üzere tüm sevenlerinden destek gören Ergüder, saçlarına veda etmek durumunda kalmıştı. 44 yaşındaki oyuncu, kısa saçlarıyla sosyal medyada yeni pozunu yayınladı. Oyuncu, gönderisinin altına, "Moralim ve enerjim iyi" notunu düştü.