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20 Mayıs 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 18:30:00

Saçının tek teli 2 bin 357 dolar

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Nirvana grubunun kurucusu ve solisti 27 yaşında hayatını kaybeden Kurt Cobain'in saç teli toplam 14 bin 145 dolara alıcı buldu.

Nirvana grubunun kurucusu ve solisti 27 yaşında hayatını kaybeden Kurt Cobain'in saç teli toplam 14 bin 145 dolara alıcı buldu. 6 saç telinden her biri 2 bin 357 dolara satıldı. Cobain'in hırkası 2019'da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolara, gitarı ise geçen yıl 6 milyon dolara satılmıştı.


Etiketler : kurt cobain nirvana saç teli
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