Saçının tek teli 2 bin 357 dolar

Nirvana grubunun kurucusu ve solisti 27 yaşında hayatını kaybeden Kurt Cobain'in saç teli toplam 14 bin 145 dolara alıcı buldu. 6 saç telinden her biri 2 bin 357 dolara satıldı. Cobain'in hırkası 2019'da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolara, gitarı ise geçen yıl 6 milyon dolara satılmıştı.



