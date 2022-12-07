"Sabrımızı sınamayın"

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Afra Saraçoğlu'na doğum günü sürprizi yapmıştı. 25 yaşına basan Saraçoğlu'nun kutlamasında 'Yalı Çapkını' dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir de yer almıştı. Saraçoğlu'nun partide sevgilisini rahatsız edecek bir davranışta bulunduğu konuşulmuştu. Pastanın mumunu üfleyen oyuncu, bu anlarda bir eli ile kız arkadaşının elini tutarken diğeri ile de Demir'in elini tutmaya çalıştığı iddia edilerek Yazıcıoğlu'nun bozulduğu konuşulmuştu. Oyuncu, sosyal medya hesabından yapılan haberlere tepki gösterdi. Yazıcıoğlu sevgilisi Saraçoğlu'yla poligonda çekildikleri anları paylaşarak altına, "Sabırımızı sınamayınız" notunu yazdı.