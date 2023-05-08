Sabancı, Oxford'dan mezun oldu

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu. Neslihan ve Yalçın Sabancı'nın gelini 3 çocuk annesi Sabancı, üniversitenin Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nı bitirdi. 42 yaşındaki Sabancı, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Mezuniyet töreninden fotoğrafları gönderisine ekleyen Sabancı, "Hem kıpır kıpır, hem biraz buruk içim... Her veda hüzünlü elbet ama burada olmuş, bu duvarların arasında hayranı olduğum onlarca yazar, bilim insanı, düşünür ile aynı havayı solumuş olmanın mutluluğu, gururu ayrı... İyi ki..." notunu düştü.

