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23 Ocak 2021 Cumartesi 23:14:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 09:42:00

Saadet Işıl Aksoy: Gerçek hayatla meşguldüm

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Saadet Işıl Aksoy, bir süre sosyal medya paylaşımlarına ara verdi.

Los Angeles’ta yaşayan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, bir süre sosyal medya paylaşımlarına ara verdi. Sevenlerinin merak etmesi üzerine açıklama yapan oyuncu, '‘Hem Marisa ile ilgilen hem ona yemek yap hem bize yemek yap hem evi düzenle vs derken sosyal medyada vakit ayırmak çok zor. Aslında belki de işime geliyor buralardan uzakta kalıp gerçek hayatla meşgul olmak ama buraya geldiğimde de başka bir gezegene gelmiş gibi oluyorum’’ yazdı.

Etiketler : Saadet Işıl Aksoy Marisa magazin
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