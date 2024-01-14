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14 Ocak 2024 Pazar 07:54:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 07:54:00

Rüzgar Aksoy'dan 'Serenay Sarıkaya' tepkisi: Ödüller hep kafa isimlere gidiyor

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Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın sürekli ödül almasına tepki gösterdi.

'Kirli Sepeti' dizisinde rol alan Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın sürekli ödül almasına tepki gösterdi. 'Aile' dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, önceki akşam katıldığı törende iki ödül alınca "Yine ben, yine ben, yine ben" demişti. Meslektaşı Sarıkaya'nın törende "Yine ben" diye bağırmasına atıfta bulunan Aksoy, "Yine o yine o yine... Allah'ım ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli... İnanamıyorum. Bu ödüler, organizasyonların kendi reklamları için mi hep kafa isimlere gidiyor. Yine yine... Yok canım ne alakası var" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : rüzgar aksoy serenay sarıkaya ögül
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