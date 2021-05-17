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17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:00:00

Rüyalarımın yüzde 90'ı çıkar

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Altıncı hissinin kuvvetli olduğunu belirten Gizem Karaca, gördüğü rüyalarının çoğunun gerçek olduğunu ve bu durumdan etkilendiğini söyledi.

'Baraj' dizisi final yapan Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte yaşadıkları İzmir'deki evine geri döndü. İbrahim Selim'in programına konuk olan Karaca, altıncı hissinin kuvvetli olduğunu söylerken bu durumu rüyalarıyla destekledi. Karaca, gördüğü rüyalarının yüzde 90'ının çıktığını belirtti. Hatta kimi zaman gördüğü şeylerin etkisinde kaldığını ve bu durumdan olumsuz etkilendiğini açıklayan oyuncu ardından şu sözleri ekledi: ''Karşı tarafın benim hakkımda ne düşündüğünü hissedebiliyorum. Enerjim tutmadığında da konuşmuyorum.''

Etiketler : Altıncı hissi Gizem Karaca rüyaları
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