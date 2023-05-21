Rusya yolcusu

Bir dönem kalecilik yapan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Rusya'da düzenlenecek olan futbol turnuvasında yer alacağını söyledi. Önceki akşam Cihangir'de görüntülenen oyuncu, "Rusya'da düzenlenecek olan bir futbol turnuvasına davetliyim. Üç profesyonel oyuncu var. Geri kalanların sanatçılardan oluşacağı bir turnuva olacak. Ben de katılıyorum, çok heyecanlıyım. İzleyicilere naklen yayın yapılacak" dedi.

