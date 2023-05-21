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21 Mayıs 2023 Pazar 16:12:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 16:12:00

Rusya yolcusu

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Erkan Kolçak Köstendil, Rusya'da düzenlenecek olan futbol turnuvasında yer alacağını söyledi.

Bir dönem kalecilik yapan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Rusya'da düzenlenecek olan futbol turnuvasında yer alacağını söyledi. Önceki akşam Cihangir'de görüntülenen oyuncu, "Rusya'da düzenlenecek olan bir futbol turnuvasına davetliyim. Üç profesyonel oyuncu var. Geri kalanların sanatçılardan oluşacağı bir turnuva olacak. Ben de katılıyorum, çok heyecanlıyım. İzleyicilere naklen yayın yapılacak" dedi.

Etiketler : erkan kolçak köstendil rusya futbol turnuvası
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