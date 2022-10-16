Rötarlı yıldönümü kutlaması

Geçtiğimiz aylarda oğlu Ali'yi kucağına alan oyuncu Hande Soral, setlere anne olarak dönmeye hazırlanıyor. 'Ateş Kuşları' dizisinde rol alacak olan Soral, İsmail Demirci'yle mutlu giden evliliklerinin yıl dönümünü rötarlı kutladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafının altına, "Seni seviyorum. Yıldönümümüzü unutturacak biri olduğu için hayatımızda çok mutluyum.14.10.17" notunu düştü.