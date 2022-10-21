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21 Ekim 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 11:00:00

Romantik sürpriz

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'Yemin' dizisinde başlayan arkadaşları aşka dönüşen Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftinin aşkları tam gaz devam ediyor.

'Yemin' dizisinde başlayan arkadaşları aşka dönüşen Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftinin aşkları tam gaz devam ediyor. Yağız, 33 yaşına basan sevgilisi Gökberk Demirci'ye sürpriz yaptı. Yağız, sevgilisine Ziyade Fasıl'da baş başa bir doğum günü partisi düzenledi. Demirci, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Çift, geceden fotoğraflarını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler : Romantik sürpriz Özge Yağız Gökberk Demirci
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