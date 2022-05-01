Romantik paylaşım

Bir süredir Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve gelecek sene takımda olup olmayacağı henüz belli olmayan futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü romantik bir yazıyla kutladı. Özil, sosyal medya hesabından Gülşe'yle bir fotoğrafını yayınladı. Özil, 29 yaşına basan eşine, "Doğum günün kutlu olsun. İsteyebileceğim en muhteşem eş, seni çok seviyorum" notunu düştü.