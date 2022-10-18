Romantik kutlama

Geçtiğimiz haftalarda Boğaz'a karşı görkemli bir törenle DJ Mert Aydın ile dünya evine giren oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada aşka geldi. Boluğur, eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Oyuncu, birlikte çekilen bir karenin altına, "Aslan kocam, iyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım" derken Aydın ise, "Canım eşim, güzel kalpli iyi niyetli sevgilim iyi ki sen, seni seviyorum" notunu yazdı.

