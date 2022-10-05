Romantik kutlama

Rol aldıkları 'Gizli Saklı' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı, ilişkilerini gözler önüne serdi. Ünsal, 29 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan romantik bir paylaşımla kutladı. Oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekildikleri siyah beyaz fotoğrafına, "İyi ki varsın B.P. Bir yaşına daha girdin" notunu düştü.