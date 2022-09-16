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16 Eylül 2022 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 17:30:00

Romantik kutlama

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımında forma giyen Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımında forma giyen Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Futbolcu ailecek çekildikleri bir fotoğrafını yayınlayarak gönderisinin altına, "Benim en güzel yanım. Bana aşkla baktığın için, dolu dolu sevdiğin için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Oğlumuzla birlikte daha nice yaşlarımız olsun. İyi ki doğdun aşkım" notunu yazdı. Eşinin gönderisine karşılık Rojin Tufan da "Seni, sizi, her şeyden çok seviyorum... İyi ki sen. Birlikte daha nice güzel senelere kalbim" yazdı.

Etiketler : Romantik kutlama Acun Ilıcalı Ozan Tufan eşi Rojin Tufan
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