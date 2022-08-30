Romantik kutlama

Geçtiğimiz ay evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı yönündeki iddiaları yalanlayan Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ın doğum gününü kutladı. Oyuncu, 40 yaşına basan eşiyle birlikte olduğu romantik bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Özilhan gönderisinin altına, "40 ve hâlâ devam ediyor. İyi ki" notunu düştü. Özilhan'ın paylaşımına takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.