Romantik dans

Seda Sayan, evlilik hazırlığı içinde olduğu 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekana giderek izledi. Sayan ile Mayıs'ta Prag'ta evlenmeyi planladığı Çağlar Ökten sahnede aşka geldi. Sayan'a dönerek iltifat yağdıran Ökten, daha sonra sahneden inerek ünlü şarkıcıyı dansa kaldırdı.