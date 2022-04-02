Romantik Berk

Eylül'de kendisi gibi oyuncu nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy'la evlenmeye hazırlanan Oktay, sosyal medyadan 36 yaşına basan Atiksoy'un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı. Oktay, birlikte çekildikleri bir fotoğrafın altına, "Dünyam... İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Pamuk kalbin ömrün boyunca hep huzur ve mutlulukla dolsun. Seni seviyorum" notunu düşerken Atiksoy ise paylaşıma, "Hayallerimi gerçekleştiren Adam... İyi ki sen varsın" yorumunda bulundu.

