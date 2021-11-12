Romanlar Uraz'a bayılıyor

Brand Week İstanbul'da 'İçimizdeki Irkçıyla Yüzleşmek' paneline katılan 'Üç Kuruş' dizisinin oyuncusu Ekin Koç, "Romanlar hepimizi içlerine aldı. Özellikle Uraz'a bayılıyorlar" dedi.

Brand Week Istanbul "21. Yüzyılda İnsan Olmak" temasıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 'Üç Kuruş' dizisi oyuncuları Ekin Türkmen ve Uraz Kaygılaroğlu "İçimizdeki Irkçıyla Yüzleşmek" oturumunda ırkçılıkla ilgili tutumlardan ve ırkçılığa neden olan toplumsal normlardan bahsettiler. Uraz Kaygılaroğlu "Ötekileştirme aslında çok temelden bize öğretilen bir şey; sadece kilosundan, boyundan, fiziksel herhangi bir kusurundan ötürü insanları ötekileştirmeyi ilkokul sıralarında öğreniyoruz. Bu bakış açısının temelden değişmesi gerekli. Sorgulamaya başladığımızda her şey daha farklı olacak" dedi. Uraz Kaygılaroğlu ile hemfikir olan oyuncu Ekin Koç, birlikte rol aldıkları yeni dizilerinin Roman kültürüyle iç içe olmasıyla ilgili "Her gün Roman mahallesinde çekim yapıyoruz. Hepimizi içlerine aldılar. Artık onlardan biri gibiyiz. Özellikle Uraz'a bayılıyorlar" dedi.