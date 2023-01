Roma'da miniklere el uzattı

Dijitalde yayınlanacak olan 'El Turco' dizisinin başrolünde yer alacak olan oyuncu Can Yaman, minikleri sevindirdi. Zor durumdaki çocuklara yardım etmek için kurduğu 'Can Yaman for Children' derneğiyle sayısız projeye imza atan Yaman, son olarak yılbaşı için kampanya düzenledi. Oyuncu, Roma'da bulunan çocuk hastanesine yardım amacıyla 98 Euro(1,936 TL)'luk parfüm paketleri satışa sundu. Yetkililer Yaman'a yardımları için teşekkür etti ve diğer sanatçılara örnek olmasını temenni etti.