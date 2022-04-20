Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor

Başrollerini Songül Öden, Canan Ergüder ve Timur Acar'ın paylaştığı 'Oğlum' dizisinde yer alan oyuncu Kubilay Aka canlandırdığı karaktere nasıl hazırlandığını açıkladı. Oyuncu, bir dergi için objektif karşısına geçti. Oyuncu, hayat verdiği karaktere adaptasyonuyla ilgili, "Karakteri çok iyi analiz etmeye çalışıyorum; diğer karakterlerle olan ilişkisi, kendi dünyası, dışarı yansıttıkları, içinde yaşadıkları, seyircinin görmediği zamanlarda ne yaptığına kadar karakteri iyice anlamaya çalışıyorum. Daha sonra genelde yalnız kalmak istediğim bir sürecin içinde buluyorum kendimi" dedi.





