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17 Ekim 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 09:30:00

Rolüne acilde hazırlandı

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'New Amsterdam' uyarlaması 'Hayat Bugün' dizisinde acil tıp doktorunu oynayan Hande Doğandemir, ''Devlet hastanelerinin acillerinde yaşananları gözlemlemek acayip bir süreçti'' dedi.

'New Amsterdam' uyarlaması 'Hayat Bugün' dizisinde acil tıp doktorunu oynayan Hande Doğandemir, ''Devlet hastanelerinin acillerinde yaşananları gözlemlemek acayip bir süreçti'' dedi.

Hande Doğandemir ile Tansel Öngel, 'New Amsterdam' uyarlaması 'Hayat Bugün' dizisi için kamera karşısına geçti. Dizide Tansel Öngel, Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Aras Erdem karakterini Hande Doğandemir ise acil tıp ana bilim dalı başkanı Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu'nu canlandırıyor. 'Pazar Süprizi' programına konuşan her iki isim, rollerine gerçek doktorlarla hastane ortamlarında vakit geçirerek hazırlandıklarını söyledi. Hande Doğandemir, devlet hastanesinde yaşadıklarını "Acilde durum zordu. Özellikle devlet hastanelerinin acillerinde yaşananları gözlemlemek acayip bir süreçti" sözleriyle dile getirirken Tansel Öngel ise ''Müthiş bir macera yaşadık. 6 operasyon gördüm. Doktorların ve hastaların hayatlarının zorluklarının ayrıntılarını gördük" dedi. Öngel, Doğandemir'in köpeği Ginger'ın da setin neşe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Etiketler : Rolüne acilde hazırlandı Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu Öngel Doğandemir Hande Doğandemir
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