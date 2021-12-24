Rolümü arkadaşıma verdim

En son 'Aşk 101' dizisinde rol alan Mert Yazıcıoğlu, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu 'Aşk 101' dizisindeki rol arkadaşı Selahattin Paşalı'nın canlandıracağı 'Balkaya' filmindeki oynadığı karakterinin ilk olarak kendisine geldiğini söyleyen Yazıcıoğlu, "Emin Alper ile görüşmüştük filmi için. Gittiğimde 'Hocam bu rol Selahattin için daha doğru ben değilim bu karakter' dedim ve sonuç olarak rolü Selahattin Paşalı aldı. Bu yüzden gidip de orada yalan söyleyip ben oynarım bu rolü demek istemedim" dedi.