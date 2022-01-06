Rolü uğruna şişmanladı

Tolgahan Sayışman, başrolünde yer aldığı 'Aynasız' filminde iki farklı role büründü. Çekimleri geçtiğimiz aylarda Antalya'da yapılan, polisiye komedi türündeki filmde Sayışman, baba rolü için kilolu ve sakallı bir görünüme kavuştu. Oyuncu, Haluk karakteri için her sahne öncesi 55 dakika süren özel bir hazırlık süreci geçirdi. Kilolu ve sakallı hale bürünen Sayışman'ı çekim sırasında görenler tanımakta zorluk çekti. Çekimlerin devamlılığı sırasında çıplak olması gereken sahnelerde de özel bir teknikle aynı kilolu haline büründürüldü.