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04 Haziran 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 09:00:00

Rolü için imajını değiştirdi

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Erkan Petekkaya, yeni filmi 'Bana Sor' için imaj değişikliğine gitti.

Oyuncu Erkan Petekkaya, yeni filmi 'Bana Sor' için imaj değişikliğine gitti. Petekkaya, yapım için Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde sete çıktı. Tera Film'in yapımcılığını üstlendiği filmde Petekkaya canlandırdığı 'Halil' karakteri için imajını yeniledi ve bıyık bıraktı. Filmde Adıyaman Kahta'da 15 yılını hapiste geçirmiş ve hiç evlenmemiş ustabaşı Halil sevdiği kadının emaneti olan Dünya'yı korumak üzere Adıyaman'a getirmesini anlatıyor.

Etiketler : oyuncu erkan petekkaya imaj
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