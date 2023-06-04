Rolü için imajını değiştirdi

Oyuncu Erkan Petekkaya, yeni filmi 'Bana Sor' için imaj değişikliğine gitti. Petekkaya, yapım için Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nde sete çıktı. Tera Film'in yapımcılığını üstlendiği filmde Petekkaya canlandırdığı 'Halil' karakteri için imajını yeniledi ve bıyık bıraktı. Filmde Adıyaman Kahta'da 15 yılını hapiste geçirmiş ve hiç evlenmemiş ustabaşı Halil sevdiği kadının emaneti olan Dünya'yı korumak üzere Adıyaman'a getirmesini anlatıyor.