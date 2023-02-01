Rolü için 15 kilo aldı

Merve Dizdar, Berkay Ateş ve Ercan Kesal'le 'Magarsus' dizisinde yer alacak olan oyuncu Çağlar Ertuğrul, özel bir etkinlikte görüntülendi. Oyuncu, dizide canlandıracağı rolü için kilo aldığını söyledi. Ertuğrul, "İki ayda rol için 15 kilo aldım, şimdi 8 kilosunu verdim. Urla'da yaşıyorum" dedi. Yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer'in üstlendiği dizide, narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi'nin, hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesi anlatılıyor.