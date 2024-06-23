Waters'dan Filistin'e destek!

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin'e destek için Londra'daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

Etkinlikte Roger Waters'ın yanı sıra Yusuf İslam ve rapçi Kareem Dennis de şarkılarını Filistin için söyledi.

"GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİN YAŞADIKLARINI HİSSEDİYORUZ"



Roger Waters, "Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Gazze'deki ve Filistin'in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz. İnsanlık ruhunun varoluş savaşının askerleriyiz" dedi.