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30 Eylül 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 10:30:00

Rodin ile rekabet halindeyiz

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Yılmaz Erdoğan, oğluyla ilişkisini anlattı: 'Rodin'de her şeyi babadan daha iyi yapma isteği var. Aramızda böyle rekabetçi bir ilişki bulunuyor.''

Yılmaz Erdoğan, oğluyla ilişkisini anlattı: 'Rodin'de her şeyi babadan daha iyi yapma isteği var. Aramızda böyle rekabetçi bir ilişki bulunuyor.''

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin'den olan oğlu Rodin ile arasında rekabet yaşandığını söyledi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'deki programına katılan Erdoğan, kızı Berfin ve oğlu Rodin hakkında açıklamalarda bulundu. 12 yaşında Rodin adında bir oğlu olan Erdoğan, erkek çocuklarının babalarıyla rekabet halinde oluğunu söyledi. Oyuncu, "Çocuğun bana yaklaşımı farklı. Senin mahalle arkadaşınla olan rekabetine benzer, babaya bir şeyi ispat ederken mümkün olan her şeyde babadan iyi yapma isteği var oğlanın. Rodin'le aramızda böyle rekabetçi bir ilişki var" dedi. Kızı Berfin Erdoğan'la farklı ilişkisi olduğunu belirten Erdoğan, "Berfin öyle değil, Berfin babacıdır sever, yarışmaz babayla. Berfin'e de futbol öğrettim, çok güzel oynar. Berfin şef, gastronomi ile uğraşıyor. Kız babalığı da erkek babalığı da çok tatlı" diye konuştu.

Etiketler : Rodin ile rekabet halindeyiz Yılmaz Erdoğan RODİN
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