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Rock soundu
‘Zamansız Şarkılar'ı söyleyecekler
01 Ekim 2022 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 17:15:00

Rock soundu

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Sezen Aksu'nun 'Unuttun Mu Beni' isimli eserini coverlayan İsa Özkocaman, 2000'lerin rock soundlarını yeni çalışmasıyla birlikte dinleyicisine hatırlatıyor.

Sezen Aksu'nun 'Unuttun Mu Beni' isimli eserini coverlayan İsa Özkocaman, 2000'lerin rock soundlarını yeni çalışmasıyla birlikte dinleyicisine hatırlatıyor. Farklı müzisyenler tarafından birçok kez seslendirilen parça, farklı, dinamik ve özgün bir yaklaşım cover çalışmasına dönüştü. Özkocaman önümüzdeki aylarda art arda şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Etiketler : sezen aksu isa özkocaman unuttun mu beni
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