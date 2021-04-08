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08 Nisan 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 14:00:00

Roberto Carlos bacaklı dediler!

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'''Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf, çok çirkinleşti, sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım. Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması. O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim."

Son dönemde 'kadınlar her haliyle güzeldir' mesajları veren Hadise, yıllar önce fazla kiloları nedeniyle linç kültürünün en ağır faturasını kendisinin ödediğini söyledi. Dış görüntüsü nedeniyle özellikle hemcinsleri tarafından ağır eleştirilere maruz kaldığından bahseden Hadise, kimseden destek görmediğini söyledi. Böyle durumla karşılaşmaktan dolayı üzüldüğünden bahseden Hadise, verdiği röportajda şunları söyledi:

HEMCİNSLERİM NEFRET KUSTU

'''Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf, çok çirkinleşti, sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım. Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması. O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim."

Etiketler : hadise roberto carlos sosyal medya
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