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08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:55:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:55:00

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

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Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams Türkiye'ye geliyor.

Dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams Türkiye'ye geliyor. Williams, 17 Ağustos'da Bodrum Lujo Hotel'de sahne alacak. Türkiye'deki ilk konserini verecek olan Robbie Williams'ı dinlemenin fiyatı belli oldu. Konser biletleri 14 bin 300 TL'den başlayarak, 45 bin liraya kadar değişiyor. 25 yıllık solo kariyerinde dünya çapında 85 milyon albüm satışına ulaşan, bugüne kadar 13 albüme imza atan Robbie Williams, 2010 yılında babası Türk annesi Amerikalı Ayda Field ile dünyaevine girdi.

Etiketler : robbie williams sanatçı konser
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