Ringlerden film setine

Kickboks dünya şampiyonu Selçuk Kılıç, oyunculukta emin adımlarla ilerliyor. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol alan Kılıç, 'Moneytalks' adlı film çekti. Filmde kendisine Aslıhan Karalar eşlik etti. Kılıç, yeni projesinde geçmişteki rakipleriyle yüzleşecek. Kılıç, "Karakteri, yaşamak için savaşmanın en ayrıntılı halini anlatıyor. Aile, para, aşk, dövüş, legal, illegal zirvelerin olduğu hayatta kalma mücadelesi, sevdiklerini korurken arzu ettiğin düzeni kuruyor" dedi.