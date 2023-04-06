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06 Nisan 2023 Perşembe 07:11:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:11:00

Ringlerden film setine

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Kickboks dünya şampiyonu Selçuk Kılıç, oyunculukta emin adımlarla ilerliyor.

Kickboks dünya şampiyonu Selçuk Kılıç, oyunculukta emin adımlarla ilerliyor. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol alan Kılıç, 'Moneytalks' adlı film çekti. Filmde kendisine Aslıhan Karalar eşlik etti. Kılıç, yeni projesinde geçmişteki rakipleriyle yüzleşecek. Kılıç, "Karakteri, yaşamak için savaşmanın en ayrıntılı halini anlatıyor. Aile, para, aşk, dövüş, legal, illegal zirvelerin olduğu hayatta kalma mücadelesi, sevdiklerini korurken arzu ettiğin düzeni kuruyor" dedi.

Etiketler : Ringlerden film setine Selçuk Kılıç Kickboks dünya şampiyonu

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