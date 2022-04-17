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17 Nisan 2022 Pazar 12:49:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 13:02:00

Ringe çıktı

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Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik yeni teklisi 'Deli Oluyorlar'ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkıcı ve yazar Ömür Gedik yeni teklisi 'Deli Oluyorlar'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Gedik'e ait olan şarkının düzenlemesini Cenk Kandıralı üstlendi. 'Savaşma, sev' sloganıyla yola çıktığını söyleyen Gedik, teklisinin klibinde, boks ringine çıkıp dövüşmeyerek dans etmesi dikkat çekti. Gedik, "Öfkeli ve şımarık kalabalıklara karşı, yalnızlıklarıyla ve hayata sevgi bakarak yaşayan insanların ruh hallerini yasıttığım bir şarkı oldu" dedi.

Etiketler : Ringe çıktı Ömür Gedik Deli Oluyorlar
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