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06 Haziran 2023 Salı 10:06:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 10:06:00

'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!

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Bendeniz, Beşiktaşlı olan meslektaşı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın 23. şampiyonluk kutlamasında şarkı söylemesini sert sözlerle eleştirdi.

Bendeniz, Beşiktaşlı olan meslektaşı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın 23. şampiyonluk kutlamasında şarkı söylemesini sert sözlerle eleştirdi.

Şarkıcı Bendeniz son dönemde yıldızı parlayan Simge Sağın'a şok sözler sarf etti. 23'üncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın özel gecesinde Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ve Simge Sağın sahneye birlikte çıktı. İkili, Galatasaray taraftarının Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını birlikte söyledi. Görüntülerin sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından Beşiktaşlı olan Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılmasına Bendeniz tepki gösterdi. Sağın'a sitem eden Bendeniz, "Rezil Beşiktaşlı" yorumunda bulundu. Sağın'ın Bendeniz'in tepkisine cevap verip vermeyeceği de merak konusu oldu.

AŞKIN OLAYIM HEPİMİZİN ŞARKISI

Beşiktaşlı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a teşekkür borcu olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. 'Aşkın Olayım' hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var" dedi.

Etiketler : Rezil Beşiktaşlı Bendeniz Simge Sağın
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